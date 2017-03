Lichaam aangetroffen op straat in Laken

Freya De Coster

11/03/17 - 22u14 Bron: eigen berichtgeving

Het lichaam lag in de Thys-Vanhamstraat. © Google Street View.

Laken In Laken werd vanavond het lichaam van een man aangetroffen op de openbare weg in de Thys-Vanhamstraat, nabij metrohalte Bockstael. Dat is te lezen op de nieuwssite van RTL en wordt bevestigd door het parket.