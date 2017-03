"Zwaargewonde eigenaar van garagebox gevuld met vuurwerk die explodeerde, had geen vergunning om vuurwerk te bewaren"

Tim Van Damme

In het Oost-Vlaamse Ophasselt, een deelgemeente van Geraardsbergen, is gisterenmiddag rond 17.15 uur een garagebox gevuld met vuurwerk ontploft. Vanochtend werd de brand onderzocht. Volgens de onderzoekers heeft het slachtoffer geen enkele vergunning om professioneel vuurwerk af te steken, te bewaren en te produceren

De explosie in Vrijheid ging gepaard met een enorm luide knal en verwoestte een groot deel van het gemetste bouwwerk. "Kort na de knal vloog het vuurwerk in het rond", klinkt het bij buurtbewoners.



De eigenaar van het pand Jan Den Tandt (48) is een pleisteraar die een enorme passie voor vuurwerk heeft. Hij was op het moment van de explosie in de garagebox aanwezig. Volgens omwonenden zou hij er aan vuurwerk gewerkt hebben, al wordt dat niet bevestigd door politie of brandweer. De man van eind de veertig werd levensgevaarlijk gewond en is naar het Universitair Ziekenhuis van Gent gebracht. Hij lag bedolven onder het puin en werd over het hele lichaam zwaar verbrand. Zijn toestand is kritiek.