Hele Luikse PS-top stapt op

Publifin Het Publifin-schandaal blijft nazinderen in Wallonië. Het voltallige bestuur van de Luikse PS-federatie stapt op, een dag na het opstappen van Willy Demeyer. Hij wil zich volledig wijden aan het burgemeesterschap van Luik, maakte hij vandaag bekend.

Partijvoorzitter Elio Di Rupo ligt al langer overhoop met de Luikse afdeling van zijn partij. © belga.

Gisteren hield de Luikse federatie een statutaire algemene vergadering na nieuwe onthullingen in het Publifin-schandaal. Daar waren ruim 500 leden aanwezig, en na afloop, deze voormiddag, werd de kiesprocedure om een nieuwe voorzitter aan te duiden opgestart.



De aankondiging van Demeyer dat hij opstapt als voorzitter van de Luikse federatie én als Kamerlid, kwam als een verrassing. Behalve Demeyer stappen ook het hele dagelijks bestuur en het comité van de federatie op. Isabelle Simonis, minister in de Franse gemeenschapsregering, en Kamerleden Alain Mathot en Frédéric Daerden hebben, nog volgens Demeyer, spontaan afstand gedaan van hun mandaat binnen de federatie.



De oproep tot kandidaten is gelanceerd, zegt Demeyer nog. Kandidaturen moeten binnen zijn voor 21 maart. De naam van de nieuwe voorzitter moet dan weer bekend zijn voor 1 mei, op het Feest van de Arbeid. In de loop van de maand mei moet een nieuw comité gekozen worden, en die nieuwe leden zullen het dagelijks bestuur verkiezen.



"Het gaat dus niet om een tijdelijke vervanging, maar wel degelijk om een volledig nieuw bestuur, voor de duur van vier jaar, van mei 2017 tot mei 2021", aldus Demeyer.



Met het opstappen van de het Luikse PS-bestuur, haalt partijvoorzitter Elio Di Rupo zijn slag thuis. Hij ligt al langer overhoop met de wispelturige Luikse afdeling.