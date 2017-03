Door: redactie

11/03/17 - 14u57 Bron: Belga

"Als je in de politiek zit voor het geld, dan heb je bij sp.a niks te zoeken", zei partijvoorzitter John Crombez op een congres in Brugge. © belga.

video Sp.a-mandatarissen mogen voortaan maximaal 6.600 euro netto per maand verdienen. Vanaf 2019 daalt dat bedrag tot hoogstens 6.200 euro. Bovendien mogen ze naast hun hoofdmandaat nog slechts drie bijkomende mandaten bekleden. "Als je dit niet oké vindt, dan vertrek je best", verklaarde partijvoorzitter John Crombez vandaag op een sp.a-congres in Brugge.

De partijleden bogen zich vanmorgen over nieuwe deontologische regels voor de socialistische mandatarissen. Om die te wijzigen, was telkens een tweederde meerderheid van de zowat 600 aanwezige leden nodig. Het thema is brandend actueel, na de deining over politici die riante vergoedingen opstreken zitjes in allerlei raden. Ook sp.a bleef daarbij niet buiten schot. "Politici, ook sommige socialsten, hebben zich van hun slechtste kant laten zien", zei Crombez.



Impact voor 40 mandatarissen

De leden keurden het voorstel goed om het maximale inkomen voor mandatarissen op 6.600 euro netto te plafonneren. Binnen twee jaar gaat daar nog eens 400 euro af. Dat plafond zou nu een impact hebben op een veertigtal mandatarissen. Het voorstel van Jongsocialisten om een maximum van 5.600 euro netto op te leggen, kreeg veel bijval van het congres, maar werd niettemin weggestemd.



Transparantie

Bij sp.a geldt al langer een cumulverbod tussen de functie van burgemeester of schepen en een mandaat als parlementslid. Voortaan komt daar een limiet van drie kleinere mandaten bovenop het hoofdmandaat bij. Bovendien moeten de socialistische mandatarissen volledige transparantie aan de dag leggen over hoeveel ze waar en wanneer verdienen.



"Het gaat om een richtlijn rond het tijdsbestek", licht Crombez de cumulbeperking toe. Met andere woorden: is de combinatie van bepaalde mandaten haalbaar? Het nationaal secretariaat en de deontologische commissie zullen zich over de cumulaanvragen buigen. Zij zullen ook beraadslagen over eventuele uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld een onbezoldigd mandaat in een lokale vereniging die slechts sporadisch bijeenkomt.



Streep onder verleden

Tijdens zijn aansluitende speech sprak voorzitter Crombez duidelijke taal. "Na vandaag kan niemand nog zeggen: ik wist het niet. Als je dit niet oké vindt, dan vertrek je best. Als je een constructie gebruikt om je loon te ontvangen, dan is daar de deur. Als je in de politiek zit voor het geld, dan heb je bij sp.a niks te zoeken", klonk het onder luid applaus uit de zaal.



Met de maatregelen wil Crombez "een dikke streep" onder het verleden trekken, maar ook duidelijkheid scheppen voor de toekomst. Hij vroeg zich af hoe je aan een hardwerkende moeder kan uitleggen dat een politicus vijftien bijbaantjes heeft, of aan een arbeider die aan het einde van de maand de eindjes moeilijk aan mekaar kan knopen dat het ruime salaris van een parlementair niet volstaat.



"Als van iedereen een inspanning wordt gevraagd, hoe kan het dan dat een politicus een vergoeding krijgt voor een vergadering die er nooit is geweest? Dit valt niet uit te leggen. En dit willen we ook niet meer moeten uitleggen", luidde het.