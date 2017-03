Dader dubbele moord "wilde moeder helpen"

Bewerkt door: LB

11/03/17 - 15u10 Bron: vtmnieuws.be, Nieuwsblad

De man die zichzelf gisteren heeft aangegeven voor de dubbele moord, wou zijn moeder helpen met zelfmoord plegen. Hij zou pillen gekocht hebben op het internet samen met een vriend, maar die pillen waren niet zwaar genoeg. De 42-jarige man heeft eerst zijn moeder vermoord in haar huis in Blankenberge, en daarna heeft hij ook nog een vriend koelbloedig doodgeschoten langs een jaagpad in Zeebrugge.

Oliver B. is volgens kennissen een eenzaat. Samen met zijn Duitse moeder Renate kwam hij jaren geleden in Blankenberge wonen. Daar huurden ze een appartementje en leefden ze teruggetrokken. Dat meldt Het Nieuwsblad.



Ontmoeting op strand

Oliver ging vaak op het strand wandelen en kwam daar in contact met Norbert 'Bert' Bocher uit Blankenberge, een gescheiden vader van een zoontje van zes. De twee raakten bevriend. Maar sinds kort was de vriendschap niet meer naar de zin van Oliver. Zijn kameraad wist te veel over hem, zo vond Oliver. Die bekende aan de politie dat hij daarom het plan opvatte Norbert uit de weg te ruimen.



Hij lokte Norbert dinsdagavond met een smoes naar het jaagpad tussen Blankenberge en Zeebrugge. Hij wachtte daar zijn voormalige vriend op, die met de fiets langs het jaagpad reed, en schoot hem neer. Dezelfde avond omstreeks 21.30 uur werd het slachtoffer door mountain­bikers hevig bloedend aangetroffen. In het ziekenhuis bezweek hij aan zijn verwondingen.



Moeder vermoord met mes

Oliver B. had eerder ook al zijn moeder vermoord met een mes. Na de moord op het jaagpad keerde hij terug naar haar appartement om brand te stichten. Zo wilde hij de moord op zijn moeder op een ongeluk doen lijken.



Vervolgens verdween Oliver 48 uur, tot hij zichzelf ging aangeven bij de politie en spontaan de twee moorden bekende. Hij is aangehouden door de onderzoeksrechter en moet dinsdag voor de raadkamer verschijnen.