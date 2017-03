Qmusic-dj Maarten Vancoillie krijgt haarkleur van K3'tje Klaasje

Door: redactie

'Welke haarkleur heeft Maarten Vancoillie nu vrijdag rond 17.00?' Met die vraag lanceerde Qmusic-dj Dorothee Dauwe deze week op de radio een ludieke actie om tickets weg te geven voor de nieuwe show van K3 op zaterdag 8 april. Vanmiddag brachten de meisjes een bezoekje aan de Qmusic-studio. "Maarten heeft mij carte blanche gegeven om te kiezen hoe de tickets werden weggeven. Dat gaat hij zich nog beklagen, want ik ga Hanne, Marthe en Klaasje Guitar Hero tegen elkaar laten spelen en de winnaar van het spel bepaalt de nieuwe haarkleur van Maarten", lachte Dorothee. En zo geschiedde. Klaasje won de Guitar Hero battle en beslechtte zo het lot van Maarten, die vanaf nu met blond haar door het leven moet. Naast het spelletje brachten de meisjes van K3 ook nog enkele nummers live bij Qmusic. Maarten ziet er de grap wel van in: "Of ik mijn blonde lokken mooi vind of niet kan ik nu nog niet zeggen, maar het zal serieus schrikken worden als ik morgenvroeg in de spiegel kijk. Ik hoop eigenlijk vooral dat mijn zoontje Leon mij nog gaat herkennen. Ik ga nu wel twee keer nadenken voor ik mijn collega Dorothee Dauwe nog carte blanche geef om een radio-actie te verzinnen (lacht)!"