Zware brand in Schaarbeek

11/03/17 - 16u13 Bron: Belga

Langs de Maarschalk Fochlaan, aan het Schaarbeekse Verbroekhovenplein, is vandaag omstreeks 13 uur een zware dakbrand uitgebroken. Dat meldt de woordvoerder van de Brusselse brandweer Pierre Meys.

Volgens een woordvoerder van de politiezone Brusse-Noord is het vuur sinds 14 uur onder controle en is één persoon licht geïntoxiceerd door de rook en naar het ziekenhuis overgebracht. Het verkeer op de tramlijnen 55 en 92 is verstoord, meldt dan weer MIVB-woordvoerster An Van hamme.



De oorzaak van de brand is niet duidelijk. Uit voorzorg zijn de aanpalende straten afgesloten voor het verkeer.



Tussen het station van Schaarbeek en de remise is het tramverkeer op lijn 92 in beide richtingen onderbroken. Er wordt gewerkt aan een plan om de helft van de trams via een omleiding toch te laten rijden. Lijn 55 is ook onderbroken, tussen de haltes Liedts en Vrede. Er rijden pendelbussen.