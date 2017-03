Opnieuw schietincident in Antwerpen

Bewerkt door: LB

11/03/17 - 11u43 Bron: Belga

Op de Antwerpse Linkeroever is dinsdag geschoten op een geparkeerde auto. Het labo kwam ter plaatse en de wagen werd getakeld voor sporenonderzoek. De eigenaar verklaarde niet te weten wie er op zijn voertuig gevuurd zou kunnen hebben, aldus de lokale politie vandaag.

Er zijn de voorbije maanden al verschillende schietincidenten geweest, onder meer in de Guldensporenstraat in Borgerhout en de Rupelstraat in Antwerpen, waar telkens woningen onder vuur werden genomen.



Op de vraag of de schietpartijen gelinkt zijn en kaderen in spanningen in het drugsmilieu, geeft de politie geen commentaar.