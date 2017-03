Zware brand in 'Apple-toren' aan Leuvense Vaartkom

Bart Mertens

09u46

© Vertommen.

video In de Leuvense Vaartkom is vanmorgen een zware brand ontstaan. De brandweer kreeg omstreeks 6.45 uur een brandmelding binnen en haastte zich ter plaatse. Daar bleek dat er brand was ontstaan in een oud industrieel gebouw met op de gevel het teken van Apple.

De brandweer had meer dan twee uur nodig om het vuur onder controle te krijgen. Momenteel wordt er nog nageblust. Er vielen voor zover bekend geen gewonden. Wel is de kans groot dat er krakers woonden in het gebouw. Of zij iets te maken hebben met de oorzaak van de brand is niet duidelijk.



Het is al de tweede zware brand in de Vaartkom op zes maanden tijd. Midden augustus ontstond er ook al een brand in de Molens van Orshoven. Ook daar zouden krakers hun intrek hebben genomen maar het kon nooit bewezen worden dat zij iets te maken hadden met de brand. De Molens van Orshoven moesten na de brand volledig gestript worden door de zware schade. Wat er met de Apple-toren moet gebeuren, is op dit moment nog niet duidelijk.