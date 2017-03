Flirten in het echt: één lange eeeuuuh

SABINE VERMEIREN

11/03/17 - 05u30

© thinkstock.

Jongeren hebben steeds meer moeite om 'in het echt' te praten met elkaar of relaties aan te knopen. Ze zijn zó verknocht geraakt aan nieuwe en sociale media, dat ze niet meer weten hoe een face-to-facegesprek loopt. Dat concludeert jongerentelefoon Awel, op basis van contacten met jongeren.

Toen er nog geen sociale media waren, waren de regels eenvoudig. Je werd verliefd, je verzamelde al je moed, je stapte op de ander af, en dan kon het alle kanten uit. Met de komst van Facebook, Instagram en andere socialenetwerksites veranderde dat. Contact leggen kon voortaan ook virtueel. Máár: de gevolgen zijn dramatisch, stelt Awel vast. Uit gesprekken die de jongerentelefoon had met 120 hele diverse jongens en meisjes tussen 11 en 19, blijkt dat jongeren het als een heel groot probleem ervaren om los te komen van dat virtuele en elkaar te leren kennen in het 'echte' leven.



"Sociale media hebben de drempel om contact te leggen erg laag gemaakt", zegt Sibille Declercq van Awel. "In plaats van op de speelplaats op elkaar af te stappen, sturen jongeren elkaar een friend request. Ze chatten, maar ze praten niet in real life. Als dat moment er dan na een tijdje tóch komt, weten ze zich geen houding te geven. Ze weten niet waar ze het over moeten hebben."



"We komen soms in contact met jongeren die zeggen dat ze hun lief énkel kennen van op sociale media en hem of haar nog nooit in het echt hebben gezien. Dat is nieuw," zegt Sibille Declercq.