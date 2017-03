Luikse PS start zoektocht naar nieuwe voorzitter

Door: redactie

11/03/17 - 00u55 Bron: Belga

Willy Demeyer nam vrijdag ontslag naar aanleiding van het Publifin-schandaal. © belga.

Zaterdagochtend staat een vergadering gepland om de verkiezingsprocedure te starten voor een nieuwe voorzitter van de Luikse PS-afdeling, zo kondigde Willy Demeyer vrijdagavond aan.

Demeyer werd bekritiseerd in het kader van het Publifin-schandaal en kondigde vrijdagavond aan dat hij zijn ontslag neemt als voorzitter van de Luikse PS en als Kamerlid. Hij wil zich volledig toeleggen op het burgemeesterschap van Luik, waar hij al sinds 1999 burgemeester is.



"Ik denk dat we in een periode zitten waarin rekening gehouden moet worden met wat de bevolking vraagt", verklaarde de Luikse burgemeester aan het einde van de vergadering van de Luikse federatie van de PS. "En wat ze vraagt is om beschikbaar te zijn voor je mandaat, het Publifin-schandaal te begrijpen en er uitleg voor te krijgen."



Voor Willy Demeyer is zijn ontslag geen schuldbekentenis, maar een keuze die hij maakt voor zijn stad. "Steden hebben een steeds grotere rol te spelen (...). Het werk is ingewikkelder geworden."



Dit weekend zal er een oproep tot kandidaatstelling gelanceerd worden voor het voorzitterschap van de Luikse PS. "We willen een nieuwe voorzitter of voorzitster hebben voor eind april", zei Jean-Claude Marcourt, de Waalse socialistische minister van Economie en Hoger Onderwijs.