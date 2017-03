PS alweer kopje kleiner, voorzitter neemt ontslag na Publifinaffaire

Bewerkt door: FT

PUBLIFIN Willy Demeyer, voorzitter van de Luikse PS, heeft deze avond op Twitter zijn ontslag aangekondigd. Hij stapt ook op als Kamerlid en gaat zich volledig toeleggen op het burgemeesterschap van Luik. Het is al de zoveelste kop die gaat rollen nadat het Publifinschandaal aan het licht kwam.

De Luikse PS ligt al wekenlang onder vuur door het Publifinschandaal (een grote Waalse intercommunale). Dat barstte eind vorig jaar los toen aan het licht kwam dat 24 mandatarissen vergoedingen hadden opgestreken om in nepadviesraden te zetelen. Dat kostte al verschillende toplui en politici hun baan, onder wie provinciaal gedeputeerde en sterke man bij Publifin, André Gilles. Stéphane Moreau, CEO van de intercommunale, gaf het burgemeesterschap van Ans op.



In een tweet zegt Demeyer: "Het is nodig dat er iets gebeurt en dus leg ik mijn mandaat neer." Ook de functie van gedeputeerde zal Demeyer niet meer vervullen. Hij zegt in een tweede tweet zich volledig toe te spitsen op zijn stad, Luik. Daar is de man sinds 1999 burgemeester.



Gilles, Moreau en Demeyer zijn drie van de vijf persoonlijkheden die de Luikse PS jarenlang hebben geleid. De twee andere zijn Kamerlid Alain Mathot en Waals minister Jean-Claude Marcourt.