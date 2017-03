Moeder met twee kleuters op achterbank vlucht voor politie: geladen vuurwapen en drugs in auto

Door: Marco Mariotti, HR

10/03/17

Een foto van de chauffeur die klemgereden werd. © Marco Mariotti.

Limburg Een 29-jarige vrouw is donderdagnacht aan hoge snelheid gedurende een half uur weggevlucht van de politie. Haar twee kinderen van 3 en 4 jaar zaten op de achterbank. Haar 35-jarige vriend was passagier.

Het kat- en muisspelletje begon in Alken toen de politie een gerichte controle hield tegen woninginbraken. Ze merkten daarbij het voertuig van de vrouw op met onjuiste nummerplaten. Toen de agenten tot controle wilde overgaan, vluchtte de vrouw weg.



Onderweg reed de politie van Tongeren nog een chauffeur klem. Hij werd zelfs onder schot gehouden, maar had niets met de zaak te maken. Na een langdurige achtervolging werd het juiste voertuig dan toch onderschept door de politie in Mulken bij Tongeren, aan de ouderlijke woonst van de dertiger.



In de wagen werd een geladen vuurwapen, enkele andere verboden wapens en een gebruikershoeveelheid drugs gevonden. De twee kleuters van 3 en 4 jaar bleken ongedeerd. De man en vrouw werden ter plaatse gearresteerd. Ze werden voorgeleid bij de Tongerse onderzoeksrechter die hen liet aanhouden.