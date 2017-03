Leerlingen maken campagnefilm rond verkeersveiligheid

JVRB

10/03/17 - 19u00 Bron: eigen berichtgeving

video De leerlingen van het vijfde jaar BSO van Onze Lieve Vrouw Ter Duinen te Zeebrugge hebben een heuse verkeerscampagne uitgewerkt. In het kader van een Europees project 'Safety Tunes' willen de leerlingen hun leeftijdsgenoten sensibiliseren voor de gevaar van het verkeer: van dronken rijden tot opgefokte brommers.

Ze bedachten de slogan 'A high five for a safe drive' met een eigen logo, maakten een stripverhaal, affiches en mochten zelfs acteren in een heuse campagnefilm. Die werd opgenomen aan het station van Knokke en in het Knokse jeugdhuis 't Verzet. Ze tonen de leerlingen tijdens een leuk feestje in 't Verzet. Maar dan komt de politie binnen met een minder aangename boodschap ... een van hun vrienden is overreden met de fiets. De affiches en strips gaan ook verspreid worden in scholen in de buurt en op fuiven.