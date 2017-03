Preventieve maatregelen vogelgriep verlengd en versoepeld

Bewerkt door Eric Belsack

10/03/17 - 14u42 Bron: Belga

© anp.

Gezien het risico op besmetting met vogelgriep nog steeds aanwezig is, worden de voorzorgsmaatregelen opnieuw met 30 dagen verlengd tot en met 9 april. Tegelijk worden evenwel verdere versoepelingen mogelijk voor activiteiten die weinig risico inhouden op contact met wilde vogels. Dat meldt het FAVV.

De preventieve maatregelen voor vogelgriep worden dus verlengd tot en met 9 april. Dat betekent dat alle pluimvee en vogels nog steeds opgesloten moeten blijven of gehouden worden onder netten om contact met wilde vogels te vermijden.



De versoepelingen op de ophokregeling voor duiven en roofvogels, die vorige week beslist werden, blijven behouden. Tegelijk worden verdere versoepelingen toegestaan voor verzamelingen (tentoonstellingen, prijskampen, zangwedstrijden, beurzen, ...) waaraan hobbyhouders deelnemen. Op deze verzamelingen zijn opnieuw alle pluimvee en vogels toegelaten.



Blijven nog wel steeds verboden: verkoop door hobbyhouders op openbare markten (dit zijn de markten georganiseerd door de gemeenten en steden), wedstrijdvluchten en trainingsvluchten voor duiven.



Indien er in de komende week in ons land geen nieuwe besmettingen worden vastgesteld, zullen eventueel bijkomende versoepelingen mogelijk zijn vanaf 18 maart. Experts gaan immers uit van een periode van ten minste drie weken zonder besmetting in ons land en houden ook steeds rekening met de situatie in de buurlanden.