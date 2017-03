Man (65) veroordeeld tot vijf jaar cel voor misbruik van drie stiefkleindochters

Bewerkt door Eric Belsack

Een 65-jarige Spanjaard uit Midden-Limburg is door de correctionele rechtbank in Hasselt bij verstek veroordeeld tot een effectieve celstraf van 5 jaar omdat hij zijn drie stiefkleindochters seksueel misbruikte. De man is ook voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet en moet een schadevergoeding van 5.280 euro betalen aan de burgerlijke partijen. De rechtbank beveelt zijn onmiddellijke aanhouding. De beklaagde was eerder in Spanje al veroordeeld tot 6 jaar cel voor de aanranding van minderjarigen en zit daar een celstraf uit.