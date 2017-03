Belgische F-16's onderscheppen Indiaas vliegtuig boven Nederland

Bewerkt door: LB

10/03/17 - 13u11

© ANP.

Belgische F-16's hebben vanochtend boven Nederland een Indiaas passagiersvliegtuig onderschept dat niet meer reageerde op de commando's van de luchtverkeersleiding. Het is nog niet duidelijk wat precies het probleem was, maar de F-16's hebben hun operatie al beëindigd.

Het vliegtuig was opgemerkt boven Duits grondgebied. Er werd beslist om de 'Quick Reaction Alert' (QRA) in het Belgische Florennes te activeren. Meteen vertrokken F-16's naar het vliegtuig. Volgens vliegtuigradarwebsites ging het om een vlucht van Air India van Ahmedabad (India) naar Londen. Het toestel is inmiddels in Londen geland.



Na de onderschepping boven Nederland werd het radiocontact hersteld.



Sinds dit jaar bewaken Belgische en Nederlandse straaljagers afwisselend het luchtruim van de Benelux. Door de samenwerking worden mensen en middelen doelmatiger ingezet en zijn jachtvliegtuigen vaker beschikbaar voor internationale operaties, zegt Defensie.



Eerder deze week onderschepten de F-16's al een Hongaars vliegtuig dat met een elektrisch probleem kampte.