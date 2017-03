Bewerkt door Eric Belsack

10/03/17 - 10u54 Bron: Eigen berichtgeving

Deze week in de politierechtbank

Marc Coucke heeft helemaal geen familieband met de beklaagde die beweert zijn schoonzus te zijn.

Politierechtbank Laat er geen misverstand over bestaan: wie voor de politierechter verschijnt, heeft vermoedelijk iets mispeuterd. Meestal eigen schuld dikke bult, maar soms ook een ongelukkige samenloop van omstandigheden, gewoon brute pech of wordt de onschuld bewezen. Niet zelden proberen overtreders hun misstap te vergoelijken met op zijn minst merkwaardige uitvluchten. Onze reporters tekenden de voorbije week in de Vlaamse politierechtbanken enkele zaken op die dit ten overvloede illustreren.

Politierechter Peter D'hondt.

Betrapt met 1,9 promille: "Ik ben de schoonzus van Marc Coucke" Andere mensen zoals uw schoonbroer Marc Coucke bij het dossier betrekken, is niet verstandig. De man heeft het op dit moment al moeilijk genoeg om in play-off 1 te geraken met zijn voetbalploeg Politierechter Peter D'hondt Een vrouw die in Wetteren een ongeval veroorzaakt had met 1,9 promille alcohol in het bloed en zonder geldig rijbewijs, haalde een wel erg origineel excuus boven. "Ik ben de schoonzus van Marc Coucke", vertelde Sonja B. Ze probeerde zo een pv te vermijden. De vrouw - die géén familieband heeft met Coucke - is deze week vrijgelaten, nadat ze twee weken geleden bij verstek veroordeeld werd tot een celstraf. Ze had vier oproepingen om voor de rechter te verschijnen genegeerd.



De vrouw besefte nu dat ze fout was. Politierechter Peter D'hondt gaf de vrouw wel nog een goede raad mee. "Andere mensen zoals uw schoonbroer Marc Coucke bij het dossier betrekken, is niet verstandig. De man heeft het op dit moment al moeilijk genoeg om in play-off 1 te geraken met zijn voetbalploeg. Proberen de 'Couckenbak' te ontspringen is onnodig, want het lukt toch niet", besloot D'hondt cynisch. De zaak wordt verdergezet op 26 mei. (KBD) © Dieter Nijs.

Hardrijder met moeilijke jeugd vraagt milde straf We hopen dat u een rijverbod enkel in het weekend en op feestdagen oplegt Advocaat van beklaagde Een man die 98 kilometer per uur reed in de Lennikse Gustaaf Breynaertstraat, mocht het deze week komen uitleggen in de Halse politierechtbank. En dat was niet zijn eerste dagvaarding, want S. had al vijf veroordelingen achter zijn naam staan.



Maar daar had zijn advocate een verklaring voor. "Ik vraag om rekening te houden met de moeilijke jeugd van mijn cliënt", sprak ze. "We hopen dan ook dat u een rijverbod enkel in het weekend en op feestdagen oplegt." Politierechter Johan Van Laethem zag evenwel geen enkele reden om dat toe te staan.



"Een moeilijke jeugd linken aan verkeersovertredingen is helemaal te gek", vond hij. De man kreeg een boete van 450 euro en een rijverbod van dertig dagen. (BKH) © thinkstock.

Gebotst met 4,1 promille in bloed: "Alle remmen los" Mijn cliënte reed over de brug over de Schelde in Oudenaarde. Daar is ze plots gestopt, waarna ze achteruit bolde en tegen een achterliggend voertuig botste Advocaat van K.K. (50) "Mijn cliënte heeft op alle vlakken de remmen eens losgelaten." Zo startte de advocaat van de 50-jarige K.K. uit Oudenaarde deze week zijn pleidooi in de politierechtbank. De dame moest er zich verantwoorden nadat ze met maar liefst 4,1 promille alcohol in haar bloed - goed voor zo'n 14 glazen alcohol - een aanrijding veroorzaakte. "Mijn cliënte reed over de brug over de Schelde in Oudenaarde. Daar is ze plots gestopt, waarna ze achteruit bolde en tegen een achterliggend voertuig botste."



De politierechter hield rekening met de beperkte financiële draagkracht van de beklaagde. Hij legde haar een geldboete van 180 euro en twee maanden rijverbod op. Haar rijbewijs krijgt ze bovendien pas terug na het slagen in medische en psychologische proeven. (TVR) © ap.

"Koop kleedje voor je vrouw in plaats van cannabis" Als jij je leven kapot wil maken, moet je dat weten. Maar kruip dan niet in je auto en breng anderen niet in gevaar Politierechter De politierechter haalde deze week hard uit naar H.B. uit Houthulst. De jongeman werd betrapt met cannabis achter het stuur en dat was niet de eerste keer. "Als jij je leven kapot wil maken, moet je dat weten", zei de rechter. "Maar kruip dan niet in je auto en breng anderen niet in gevaar. Jouw vriendin zegt dat ook? Wel, in plaats van die rommel te kopen, koop haar dan eens een mooi kleedje. Dat zal beter zijn."



H.B kreeg een boete van 3.600 euro, de helft met uitstel, en dertig dagen rijverbod. Hij moet zich ook laten onderzoeken. (JHM) © thinkstock.

"Rijden zoals het hoort, daar zijn meisjes gek op" Het is veel stoerder om je aan de regels te houden en te rijden zoals het hoort, dan ga je succes hebben bij de meisjes Politierechter D'Hondt Leerling-bestuurder U.K. is veroordeeld tot 300 euro boete nadat hij zonder begeleider en zonder L op de achterruit van zijn auto aan het rondrijden was. "Daarnaast reed u ook nog rond met drie passagiers achteraan in de wagen en dit in het holst van de nacht. U wou zeker stoer overkomen voor uw vrienden", vroeg de politierechter Peter D'hondt zich af.



De jongeman zelf verklaarde dat hij veel spijt had en het niet meer zou doen. "Mijn vrienden waren mij een beetje aan het pushen om te rijden en daarom ben ik in de auto gesprongen. Ik weet niet waarom ik dit gedaan heb", klonk het.



De politierechter hield het bij een kleine geldboete, maar raadde de man wel aan om zulke fratsen niet meer uit te halen. "Het is veel stoerder om je aan de regels te houden en te rijden zoals het hoort, dan ga je succes hebben bij de meisjes", sloot politierechter D'Hondt cynisch af. (KBD)