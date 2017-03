Bejaarde bewoners ontsnappen ternauwernood aan zware woningbrand

Bart Boterman

10/03/17 - 06u55 Bron: Eigen berichtgeving

© Bart Boterman.

video Een bejaard echtpaar is afgelopen nacht kunnen ontsnappen aan een zware uitslaande brand in hun woning in de Provincieweg in Moere. Ze lag te slapen en merkten de brand omstreeks 2 uur op, toen die al ver gevorderd was. Ze konden zichzelf in veiligheid brengen en de hulpdiensten verwittigen.