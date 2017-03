Ambulancediensten voeren vandaag actie aan kabinet De Block

Door: redactie

10/03/17 - 05u22 Bron: Belga

© belga.

Vandaag om 11.30 uur protesteren de ambulancediensten actief in de dringende geneeskundige hulpverlening (DGH) in Brussel tegen het gebrek aan middelen voor de sector. Tot vijftig ambulances worden met loeiende sirenes verwacht aan de Financietoren, het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Een oldtimer uit de jaren vijftig opent de kolonne, om te illustreren dat de financiering ook uit de jaren 50 stamt. De actie gaat uit van de Belgische Beroepsvereniging van Ambulancediensten en de Brandweervereniging Vlaanderen.

Zowel de private diensten, de kruisverenigingen als de brandweerdiensten actief in de dringende geneeskundige hulpverlening staat het water aan de lippen, aldus de initiatiefnemers.



"De globale kosten voor deze dienstverlening (via de noodnummers 112 of 100, nvdr) zijn laag: een forfaitair bedrag van 63,36 euro voor de eerste 10 km, met vanaf de 11de gereden kilometer een extra van 6,33 euro per kilometer en vanaf de 21ste kilometer een extra van 4,84 euro per kilometer. Deze bedragen zijn te laag om de werkelijke kosten van o.a. ziekenwagen, brandstof, gebruikt verzorgingsmateriaal en twee opgeleide hulpverlener-ambulanciers in een 24/7 permanentie te compenseren. Verder is er de problematiek van de onbetaalde facturen die slechts voor een fractie vergoed worden door het Fonds DGH. Hierdoor lijden ambulancediensten extra verlies." De patiënt ontvangt een tussenkomst voor 50 pct van de kosten via de verplichte ziekteverzekering.



De actievoerders zullen minister De Block vragen de adviezen door de Nationale Raad Dringende Geneeskundige Hulpverlening volop te ondersteunen, met speciale aandacht voor het luik financiering.