"Boete voor wie spijbelt tijdens oudercontact"

Door: redactie

10/03/17 - 05u00 Bron: Het Laatste Nieuws

© thinkstock.

"Oudercontacten zijn cruciaal om ouders meer te betrekken bij de schoolcarrière van hun kinderen. Daarom maken we ze maar beter voor alle ouders verplicht." Dat zegt de Mechelse burgemeester Bart Somers, Open Vld-burgemeester van Mechelen. Ook bij N-VA zien ze een verplichting wel zitten.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) lanceerde begin deze week een oproep tot grotere betrokkenheid van vooral allochtone ouders bij de school van hun kinderen. Een uitspraak die bij de oppositie niet in goede aarde viel. Maar Crevits bleef achter haar uitspraken staan. "Zij waren een uitgestoken hand", aldus de onderwijsminister. "Als de ouders hun engagement tonen, zal dat een positief effect hebben op het welzijn van de kinderen en op hun schoolresultaten."



Mechels burgemeester Bart Somers is het met die uitspraken grotendeels eens en pleit om contactavonden voor de ouders verplicht te maken. "We moeten opnieuw nadenken over de manier waarop we ouders bij de school betrekken", vindt hij. "Vandaag bereiken we vooral zij die dat het minst nodig hebben. Terwijl ouders die ondersteuning kunnen gebruiken, vaak de weg niet vinden. Om diverse redenen."



Als oplossing kijkt hij naar het verplicht maken van oudercontacten. Voor álle ouders. Bepaalde doelgroepen viseren, vindt hij een verkeerd signaal. Ouders die niet langskomen, riskeren 'een kleine geldboete'. "Al mag de nadruk niet op het bestraffende liggen", vindt Somers.



U leest meer in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken voor maar 1 euro.