1 op 2 vrouwelijke artsen seksueel belaagd

KATRIEN STRAGIER

Maar liefst de helft van alle vrouwelijke artsen krijgt te maken met ongewenst seksueel gedrag van patiënten. Slechts één op de tien dient een klacht in.

Het zijn niet alleen vrouwen die seksueel belaagd worden. Ook 30% van de mannelijke dokters heeft dit de voorbije tien jaar meegemaakt, zo blijkt uit een bevraging van de Artsenkrant bij 1.800 respondenten. Het gaat dan van seksueel getinte opmerkingen, over patiënten die een kledingstuk te veel uittrekken, tot zelfs aanranding.



"De cijfers verbazen me niet", zegt dokter Herman Moeremans van het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen. "Bij ons werk komt nu eenmaal een fysiek aspect kijken. Als je een patiënt vraagt om het lichaam te ontbloten, kan dat soms op een andere manier geïnterpreteerd worden. Vroeger waren de mensen preutser, nu is er minder schroom om zoiets te proberen. Bovendien komt een deel van de patiënten uit andere culturen, waar soms anders met vrouwen wordt omgegaan."



Geconfronteerd met zo'n ongewenst gedrag, spreekt 67% van de artsen de patiënt hierop aan. Amper één op de tien dient ook een officiële klacht in. Dubbel zoveel dokters ondernemen niets. Meer dan de helft denkt dan ook dat zo'n klacht toch niet serieus genomen wordt. "Seksueel geweld, intimidatie en grensoverschrijdend gedrag zijn een groot maatschappelijk probleem", zegt staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA), die erkent dat er wellicht sprake is van 'onderrapportage'.



