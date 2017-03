Luikse schepen over Publifin: "Controle op paracommunale structurenmoet worden herzien"

Door: redactie

10/03/17 - 02u27 Bron: Belga

Cedric Halin © belga.

Publifin De schepen van de Luikse gemeente Olne Cédric Halin (cdH), die het Publifinschandaal naar buiten heeft gebracht, heeft gisterenavond voor de parlementaire commissie rond Publifin veklraard dat de manier waarop paracommunale structuren worden gecontroleerd moet worden herzien. Het heeft hem drie jaar gekost om de fundamentele antwoorden te verzamelen op sommige van zijn vragen over het functioneren van de intercommunale en het bestaan van sectorcomités, verklaarde hij aan de commissie.

De hoorzitting van Halin, die eveneens auditeur is aan het Rekenhof, begon rond 22.45 uur en duurde tot 00.30 uur, en beëindigde een marathonzitting van de onderzoekscommissie, die begon met de ondervraging van Publifin-voorzitter André Gilles. Die bevestigde tijdens zijn acht uur durende hoorzitting dat hij met zijn verschillende mandaten in totaal 365.000 euro per jaar verdiende, en kondigde eveneens aan dat hij eind maart opstapt, niet alleen als voorzitter van Publifin, maar ook als voorzitter van het Luiks provinciebestuur.



Technische competenties

Halin benadrukte dat hij niet de enige lokale mandataris is die het functioneren van structuren zoals Publifin wilde controleren. Om dat te doen heeft men echter zeer technische competenties nodig. "Een effectieve controle door de leden van de gemeenteraden is niet mogelijk omdat dat veel tijd in beslag neemt. Het is bovendien zeer ingewikkeld om de oorzaken en gevolgen te begrijpen", stelt hij. Hij pleitte daarom voor een externe controle. "Men heeft goed geïnformeerde mensen nodig" om de intercommunales te controleren, aldus Halin.



De schepen verklaarde ook nog dat uit zijn onderzoek is gebleken dat het eerste sectorcomité bij Publifin dateert uit 2006 en dat een tweede comité het levenslicht zag in 2010. Hij herhaalde dat hij de algemene vergadering van Publifin in juni 2016 op de hoogte had gesteld dat er een probleem was in verband met de aanwezigheid van mandatarissen op de vergaderingen van die adviesraden.



De Publifin-commissie komt vandaag om 10.00 uur opnieuw samen voor de hoorzitting van Stéphane Moreau, de CEO van Nethys.