"Aanvechten van bouwvergunningen wordt strikter gereglementeerd"

Door: redactie

10/03/17 - 02u23 Bron: Belga

Archiefbeeld © Artitec Fotografie.

De Vlaamse overheid heeft een aantal maatregelen klaar om het aanvechten van vergunningen voor vastgoedprojecten strikter te reglementeren. Volgens de Beroepsvereniging van de Vastgoedsector (BVS), die 150 vastgoedontwikkelaars in ons land vertegenwoordigt, moeten deze maatregelen de wildgroei van beroepen en bezwaren tegengaan.

Sinds 2009 kunnen mensen die het niet eens zijn met de plannen voor nieuw vastgoedproject naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen stappen om bezwaar in te dienen. Jaarlijks worden ongeveer 800 beroepen ingediend, waarvan de helft de laatste jaren systematisch wordt afgewezen. Intussen liggen diezelfde vastgoedprojecten stil, waardoor er vaak heel wat vertraging wordt opgelopen en ook de extra kosten niet uitblijven, legt BVS uit in een persbericht.



Belangenschade

Er is echter verandering op til. "Eén van de belangrijkste maatregelen die op tafel ligt, is het strikter beperken van de inspraakmogelijkheden om zo een eind te maken aan de eindeloze 'heen-en-weerspelletjes'", aldus de beroepsvereniging. "Straks wordt het enkel nog mogelijk in beroep te gaan als men ook tijdens het openbaar onderzoek een klacht heeft ingediend."



Daarnaast wordt de belangenschade en een zogeheten rechtsplegingsvergoeding ingevoerd. Zo zal diegene die de rechtszaak opstart, moeten kunnen bewijzen dat hij belangenschade ondervindt. Indien hij de rechtszaak verliest zal hij bovendien een vaste rechtsplegingsvergoeding moeten betalen ten voordele van de partij die in het gelijk wordt gesteld.



Volgens BVS zullen de maatregelen dit voorjaar nog van kracht gaan. De beroepsvereniging juicht de maatregelen toe, maar benadrukt wel dat er nog steeds bezwaar zal kunnen worden ingediend. "De sector staat zonder enige twijfel open voor inspraak en wil zoveel mogelijk maatschappelijk meedenken. Alleen zien we al lange tijd dat de slinger zwaar is doorgeslagen", zegt afgevaardigd bestuurder van BVS Olivier Carrette. "Zo merken we, spijtig genoeg, dat mensen bijna op automatische piloot naar de Raad van Vergunningsbetwistingen stappen. Dat moet uiteraard vermeden worden."



BVS hoopt dat de maatregelen van de Vlaamse overheid een signaal zijn voor de andere gewesten om gelijkaardige initiatieven te nemen.