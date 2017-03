Kamer zet licht op groen voor pro-deofonds

Door: redactie

10/03/17 - 02u17 Bron: Belga

De Kamer heeft vannacht, meerderheid tegen oppositie met onthoudingen van het duo Vuye-Wouters, de oprichting goedgekeurd van het pro-deofonds. Het fonds wordt gespijsd door wie zijn ongelijk haalt voor de rechter en moet de financiering van juridische bijstand helpen schragen. De oppositie hekelt dat de drempel om naar de rechtbank te stappen "alweer hoger wordt".

De tweedelijnsbijstand voor mensen die zelf geen advocaat kunnen betalen, werd vorige zomer al hervormd. De oprichting van het bijhorende pro-deofonds liet echter nog op zich wachten. Het Bureau voor Juridische Bijstand in Brussel legde onlangs nog het werk neer uit protest tegen de onderfinanciering door de overheid.



Concreet zal het fonds gespijsd worden met 20 euro per partij die een rechtszaak opstart. Wie verliest zal daar uiteindelijk voor opdraaien. De basisidee is volgens N-VA dat deze bijstand al voldoende wordt gefinancierd vanuit de algemene begroting, en dat een verdere stijging van het budget beter doorgerekend wordt via het principe "de gebruiker draagt stukje bij". Voor de oppositie gaat het om een "extra belasting van 20 euro" voor wie naar de rechter wil stappen.