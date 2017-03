Europese leiders ronden top af, Polen weigert conclusies goed te keuren

Door: redactie

10/03/17 - 01u48 Bron: Belga

De Poolse premier Beata Szydlo © photo news.

De Europese staatshoofden en regeringsleiders hebben hun Europese top omstreeks middernacht afgerond met een gesprek over de politieke toestand op de Westelijke Balkan. Ze tonen zich ongerust over de invloed van Rusland en Turkije in de regio. Het is voorzitter Donald Tusk niet meer gelukt de Poolse premier Beata Szydlo ervan te overtuigen de conclusies van de top mee goed te keuren.