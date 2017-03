Pleegouders krijgen eindelijk statuut

Door: redactie

De Kamer heeft afgelopen nacht een wetsvoorstel goedgekeurd dat een statuut voor pleegouders invoert. Er waren enkel 22 onthoudingen van PS en PVDA. Het statuut, dat twintig jaar op zich heeft laten wachten, legt de rechten en plichten van de pleegouders vast en maakt duidelijke afspraken tussen de ouders en pleegouders mogelijk.

Volgens recente cijfers van Pleegzorg Vlaanderen telt Vlaanderen 3.799 pleegouders die zorg opnemen voor 5.238 minderjarige pleegkinderen. Voor alle duidelijkheid: pleegzorg is niet hetzelfde als adoptie. Bij adoptie wordt de ouderlijke verantwoordelijkheid meteen overgenomen, terwijl pleegzorg een tijdelijk karakter heeft. Pleegouders zorgen voor de huisvesting, de behandeling, de opvoeding en het onderwijs van het pleegkind. De natuurlijke ouders blijven het ouderlijk gezag uitoefenen, tenzij ze uit het ouderlijk gezag zijn ontzet.



Reeds in maart vorig jaar keurde de commissie Justitie hetzelfde wetsvoorstel een eerste keer goed. Intussen volgde een reeks aanpassingen aan de tekst, na een advies van de Raad van State, en kreeg de tekst enkele weken terug een tweede keer groen licht in de bevoegde commissie. Het voorstel brengt meer duidelijkheid in het statuut van de pleegouders -of beter: pleegzorgers, zoals de tekst ze voortaan noemt.



Meer bevoegdheden

Dat moet meer mensen overtuigen hun huis open te stellen voor kwetsbare kinderen. Nu haken kandidaat-pleegzorgers vaak af, omdat ze niet weten wat ze wel en niet mogen. Voortaan krijgen pleegouders vanaf het ogenblik dat een pleegkind bij hen komt wonen het recht om te beslissen over alle dagelijkse kleine of dringende medische ingrepen, zoals de haarsnit of inentingen van hun pleegkind. Tot nu toe hadden ze die bevoegdheid niet. De belangrijke beslissingen zoals de keuzes omtrent school, levensbeschouwing en zware medische ingrepen worden nog steeds genomen door de ouders.



Wel maakt de nieuwe wet het mogelijk dat de ouders die meer fundamentele beslissingen delegeren naar de pleegouders. Nieuw is ook dat wanneer een pleegkind gedurende een jaar bij een pleeggezin is, de pleegouders aan de rechter kunnen vragen de bevoegdheid te krijgen om beslissingen te nemen over de opvoeding van een pleegkind.



Bovendien krijgt iedere partij, dus ook de pleegouders, het recht om bij de familierechter beslissingen aan te kaarten. Pleegouders krijgen voorts een recht op contact met het kind dat terug naar de ouders gaat, wanneer het kind minstens een jaar in een pleeggezin is opgegroeid. Ze bouwen immers al snel een affectieve band op met de kinderen. Ook hier oordeelt de rechter over het bezoekrecht.