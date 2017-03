Stampvolle Sint-Lambertuskerk in Heverlee herdenkt busramp in Sierre

Door: redactie

10/03/17

Een stampvolle Sint-Lambertuskerk in Heverlee heeft gisteren in de vooravond met een misviering de busramp van 13 maart 2012 in Zwitserse herdacht. Bij dit ongeval kwamen 28 mensen om. Onder hen ook zeven leerlingen en twee begeleiders van de Sint-Lambertusschool in Heverlee.