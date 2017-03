Goochelaar laat in zijn kaarten kijken

Joyce Mesdag

video Meester-goochelaar Jean-Paul Mertens uit Kortrijk, die al 13 jaar goochelles geeft in het kasteel in Heule, pakt vanaf volgende week uit met de 'goochelacademie', een goochelopleiding via het internet. "Ik ben er 69, ik weet niet hoe lang ik nog geschikt zal zijn voor deze stiel. Daarom wil ik nu nog zoveel mogelijk van mijn ervaring en liefde voor het vak doorgeven." Exclusief voor onze lezers laat hij nu al in zijn kaarten kijken.

Wie zich inschrijft in de goochelacademie, krijgt elke week toegang tot nieuwe filmpjes waarin Jean-Paul en zijn collega Koenraad Ronsman uit Moortsele nieuwe trucjes tonen en daarna aanleren. Ook theorie komt aan bod, met onder meer de filosofie van het goochelen. "Het voordeel van de internetschool is niet alleen de lage drempel. Ik merk in de lessen in Heule vaak dat het voor de ene leerling vlotter gaat dan voor de andere om een nieuwe truc aan te leren. Met die filmpjes kan iedereen alle tijd nemen die hij nodig heeft om iets volledig onder de knie te hebben."



