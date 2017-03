"Hij zou mij laten zien wat de wereld moet doen met 'abnormale lesbo's' zoals ik"

Door: Fernand Van Damme

9/03/17 - 20u01 Bron: De Morgen

© rv.

homofobie "Bedankt meneer, vanaf vandaag ben ik nog trotser op het feit dat ik anders ben." De Antwerpse Margot Gysbrechts (19) is het slachtoffer geworden van homofobie, maar nu zet ze de dader magistraal op zijn plaats in een virale blogpost en een interview met De Morgen.

"Ik nam de trein van Leuven naar Antwerpen. Als een gelukkige ziel stapte ik de trein op en las ik de lieve sms die mijn vriendin gestuurd had vlak nadat we afscheid genomen hadden", zo begint de studente rechten (UA) de passage in haar post die intussen honderden keer gedeeld is. "Ik nam plaats en enkele minuten later kwam er een man naast mij zitten. Hij zat dichter dan een onbekend persoon zich normaal op de trein gedraagt. Ik werd ongemakkelijk van zijn starende blik en schoof dichter naar het raam. Hij schoof met mij mee en in mijn hoofd begonnen alarmbellen te rinkelen. Ik nam mijn gsm en las nogmaals het lieve bericht van mijn vriendin. De man had blijkbaar nog nooit van het concept privacy gehoord en vond dat hij mocht meelezen."

"Ik was niets waard en verdiende geen leven in deze maatschappij" "Hij zag de hartjes, las waarschijnlijk ook de meisjesnaam bovenaan het scherm en begon te roepen dat ik een 'vuile lesbo' was. Ik was het niet waard om een leven te hebben. Hij schopte tegen de boekentas tussen mijn benen, riep hoe vuil en lelijk ik was, meer nog 'hoe hij mij zou laten zien wat de wereld moet doen met abnormale lesbo's zoals ik'. Hij zou mij dan wel leren dat 'een vrouw bij een man hoort, en dat er geen andere opties is'. 'Een vrouw is niks waard zonder een man', vervolgde hij. Ik was niets waard en verdiende geen leven in deze maatschappij. Het duurde lang vooraleer er iemand rechtstond en hem wegstuurde. Huilend heb ik de rit naar Antwerpen uitgezeten."

Nog trotser "Haat ten opzichte van iets wat u niet kent, bewijst alleen maar uw zwakte" Hoe geschokt ze ook was, Gysbrechts leert een belangrijke les uit het voorval: "Ik had toen geen woorden klaar om hem van repliek te dienen, ik was in shock. Nu heb ik ze wel en ze zijn gericht naar eenieder die de man gelijk geeft: 'Zeg me maar dat ik geen leven verdien en hoe een vrouw zeker een man nodig heeft. Vertel me maar hoe ik niks waard ben. En ik beloof u, ik maak van elke dag een uitdaging om te tonen hoe ik zoveel meer ben dan wat jullie zijn. Hoe ik een leven verdien, en hoe ik absoluut geen man nodig heb. Meer nog, ik zal tonen hoe ik meer van mijn leven maak dan dat u heeft gedaan, meneer, want haat ten opzichte van iets wat u niet kent, bewijst alleen maar uw zwakte. (...) Eén ding is zeker: na vandaag ween ik nooit meer om wie ik ben. Na vandaag ben ik altijd en overal mezelf. Bedankt meneer, vanaf vandaag ben ik nog trotser op het feit dat ik anders ben want zoals u, dat wil ik nooit zijn'."

"Eén ding is zeker: na vandaag ween ik nooit meer om wie ik ben" "Ik had nooit gedacht dat zoiets met mij kon gebeuren", zegt de Antwerpse nu aan De Morgen. "Natuurlijk had ik al van vrienden gehoord dat ze weleens een verwijt naar het hoofd geslingerd krijgen en via media hoor je ook verhalen van homofoob geweld. Maar je verwacht niet dat je er zelf aan ten prooi zal vallen."