Jürgen Eeckhout

9/03/17 - 18u37 Bron: eigen berichtgeving

© Jürgen Eeckhout.

De R4 in Sint-Denijs-Westrem is volledig versperd door een gekantelde vrachtwagen. De tankwagen is gevuld met mazout. Het verkeer zit door het ongeval muurvast en moet de R4 in Drongen verlaten. Ook in de andere richting is het aanschuiven geblazen door een kijkfile.