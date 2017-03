Dewinter richt zich in het Turks tot Erdogan: "Blijf hier weg, dit is ons land"

Door: redactie

9/03/17 - 17u17

© belga.

In de Kamer heeft Filip Dewinter vandaag een pleidooi gehouden om de Turkse president Erdogan en zijn regeringsleden geen toestemming te geven om in ons land campagne te voeren naar aanleiding van een referendum over een geplande Turkse grondwetswijziging. Voor de duidelijkheid herhaalde de Vlaams Belanger zijn boodschap ook nog eens in het Turks.