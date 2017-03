Buschauffeur krijgt klappen van scholieren: minister Weyts eist meer controles en camera's

Door: Jimmy De Schrijver, HR, FT

Een 51-jarige buschauffeur van De Lijn is deze morgen in Heusden-Zolder in elkaar geslagen door enkele minderjarige scholieren.

De buschauffeur werd even voor 8 uur het slachtoffer van agressie aan een bushalte aan het Sint-Franciscus College in Berkenbos bij Heusden-Zolder. Hij kreeg rake klappen van enkele minderjarige scholieren die op weg waren naar het Don Bosco Instituut in Helchteren. De man werd gewond naar het ziekenhuis gebracht, dat hij na een controle opnieuw mocht verlaten. Hij is twee weken werkonbekwaam. De politie nam enkele verdachte scholieren mee voor verhoor. Het onderzoek is in handen van de onderzoeksrechter in Hasselt. Lees ook Extreme verkeersagressie: pakjesbezorger neergestoken na aanrijding in Gent

De verdachte scholieren waren op weg naar het Don Bosco Instituut in Helchteren. © Google Maps.