Extreme verkeersagressie: pakjesbezorger neergestoken na aanrijding in Gent

Jurgen Eeckhout, HR

9/03/17 - 15u48 Bron: Eigen berichtgeving

© Twitter @NieuwsGent.

Gent Een pakjesbezorger van het bedrijf PostNL is levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij op straat werd neergestoken in de Blazoenstraat in Gent. Volgens getuigen ontstond de steekpartij door extreme verkeersagressie.

Waarschijnlijk kwam het iets na de middag tot een aanrijding tussen de bestelwagen van PostNL en een zwakke weggebruiker. Er zou een schermutseling ontstaan zijn, waarbij de aangereden persoon een mes trok en de pakjesbezorger neerstak. Personeel van de nabij gelegen Louis Delhaize brachten de zwaargewonde man naar binnen.



Het parket bevestigt dat ze een onderzoek voeren naar een incident, maar over de omstandigheden kunnen ze nog niets kwijt. Het is nog niet duidelijk of er al een verdachte is opgepakt en wat de precieze oorzaak van de steekpartij was. Het slachtoffer is na de eerste verzorgingen door de ambulanciers in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.