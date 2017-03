Beenhouwer wordt beleggingsadviseur en fraudeert voor 11 miljoen euro

Bewerkt door: ADN

9/03/17 - 15u45 Bron: Belga

gerecht Voor de correctionele rechtbank van Mechelen is vandaag een zaak van grootschalige fraude en oplichting behandeld. Een voormalige beenhouwer die zichzelf gespecialiseerd had in beleggingen, heeft minstens 88 mensen opgelicht voor een bedrag van ruim 11 miljoen euro. Naast de beenhouwer staan ook drie mensen terecht die als agent voor hem handelden, één subagent, de ex-partner van de beenhouwer en de twee vennootschappen die bij de zwendel betrokken zijn. Het parket vorderde celstraffen tot 3 jaar en een beroepsverbod tot 7 jaar.

De 37-jarige Dimitri D. heeft samen met drie andere mannen van september 2007 tot maart 2011 een groot aantal mensen opgelicht door hen te laten investeren in een piramidesysteem van valse beleggingen.



De toenmalige Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA, sinds april 2011 FSMA) had een vermoeden van fraude en vroeg de vier mannen om uitleg in verband met Key Capital Invest. Het is immers niet toegelaten om zonder vergunningen beleggingen voor meer dan 50 mensen te beheren. De vier beweerden dat ze slechts voor een 18-tal vrienden en familie belegden, achteraf bleek het om minstens 126 mensen te gaan.



Op basis van fictieve beleggingsdocumenten werd aan de beleggers een lening met vaste intrestvoet of een belegging op de Forexmarkt met een winst van 60 tot 120 procent beloofd.



Nepdocumenten

"Het is duidelijk dat de beklaagden ongecontroleerd en ongestoord publieke spaargelden wilden verzamelen en gebruiken met als enige doel zichzelf te verrijken", aldus openbaar aanklager An Verhoeven. "De grafieken met beloofde winstmarges die aan de slachtoffers werden voorgelegd, werden gewoon van het internet gehaald en door een accountant 'voor waar en echt' verklaard. Van de totale inleg van ruim 11 miljoen euro werd slechts 1,485 miljoen euro effectief via selfinvest op de Forexmarkt ingeschreven. Van dat bedrag werd 310.000 euro teruggestort en een verlies van 1,175 miljoen euro genoteerd dat gebruikt werd om de lonen van de agenten te betalen. De kunstgrepen waren van bij de aanvang aanwezig, dit piramidesysteem was bedrieglijk en nooit haalbaar."



Medeplichtigen

Dimitri D. is de hoofdbeklaagde in deze zaak, maar het parket beschuldigt Bert R., Guy B. en Siegfried J. ervan hem geholpen te hebben om het systeem op te zetten en in stand te houden. Na het overlijden van Siegfried J. in 2009 zette zijn weduwe Gerda S. de zwendel verder. Daarnaast staan ook Michele M. en Eddy V. terecht.



Fouad A., de toenmalige partner van Dimitri D., was op de hoogte van de fraude en kreeg zo'n 250.000 euro zwijggeld. Die man gaf verstek.



Voor Dimitri D. vorderde het parket een celstraf van drie jaar, een boete van 11.000 euro en een beroepsverbod van zeven jaar. Voor Bert R. vorderde het parket twee jaar, 5.500 euro en vijf jaar beroepsverbod en voor Guy B. 18 maanden, 2.750 euro en vijf jaar beroepsverbod. Tegen de andere vier werd zes tot twaalf maanden geëist en voor de vennootschappen boetes tot 165.000 euro.



Amper 1,34 procent recupereren

Ongeveer 88 mensen stelden zich burgerlijke partij in de hoop hun investeringen terug te krijgen. Volgens advocaat Sven Debaere is die kans echter klein. "Ik heb berekend hoeveel geld de burgerlijke partijen kunnen terugkrijgen, wellicht is dat niet meer dan 1,34 procent van de investering die ze deden. Ik vraag dan ook aan de rechtbank om een bijzondere verbeurdverklaring uit te spreken waardoor de burgerlijke partijen, eens het onderzoek naar het verloop van de geldstromen is afgerond, alsnog een deel kunnen recupereren." Ook meester Hendrik Govaerts vroeg de rechtbank om het bijkomend onderzoek naar de geldstromen toe te voegen aan dit dossier. "Beklaagde Bert R. wordt vernoemd in de PanamaPapers, het lijkt me logisch dat ook die piste onderzocht wordt in een poging zoveel mogelijk gelden terug te vinden", pleitte hij.



Meester Frank Scheerlinck pleit volgende week donderdag voor beklaagde Dimitri D.