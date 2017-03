Twee treinwagons komen los in volle rit, passagiers geëvacueerd

Door: redactie

9/03/17 - 10u23 Bron: DH & Le Soir

Twee treinwagons zijn losgekomen van de rest van de trein en staan stil op de sporen. © Twitter.

Rond 8.35 uur deze ochtend heeft zich een incident voorgedaan met twee wagons van een trein die van het station Luik-Guillemins naar Brussel reed. "Om een nog onbekende reden zijn de twee laatste wagons en een locomotief losgekomen van de andere rijtuigen", zegt Thierry Ney, woordvoerder van SNCB. De treinstellen zaten vol passagiers.

Notree wagon du train liège bruxelles a été détaché. Tu nous tiens au jus @SNCB ? pic.twitter.com/xybx2lEuv9 — Elodie Lamer (@ElodieLamer) Thu Mar 09 00:00:00 MET 2017

De trein bestond uit acht wagons toen hij uit het station van Welkenraedt, provincie Luik, richting Brussel reed. Ter hoogte van het station van Ans kwamen plots drie rijtuigen - waaronder ook een locomotief - los van de andere wagons. De treinstellen kwamen tot stilstand op de sporen. Het gaat om de laatste rijtuigen van de trein. Wat er precies is misgelopen, is nog niet geweten, maar het incident zou zich hebben voorgedaan toen het koppelstuk tussen de wagons plots afbrak.



Bij het incident vielen geen gewonden, maar de trein zit wel vol mensen die momenteel allemaal geëvacueerd moeten worden. Het treinverkeer op spoorlijn L36, tussen Luik-Guillemins en Ans, is zwaar verstoord. Alle treinen moeten er over één spoor. Intussen zijn de hulpdiensten ter plaatse. Op Twitter is te zien dat er water wordt uitgedeeld aan de pendelaars. De trein stond om 10.15 uur nog altijd stil.



Een van de treinstellen zal naar het station van Ans worden gesleept, het andere wordt naar het station van Luik getrokken.