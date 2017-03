Verkeersslachtoffers krijgen geen cent uit Slachtofferfonds

Door: redactie

Wie veroordeeld wordt voor een zware verkeersovertreding, moet 200 euro storten in het Slachtofferfonds. Maar verkeersslachtoffers zien daarvan geen cent. "Het gevolg van een wet uit 1985 die enkel geweldslachtoffers geld toekent", zegt verkeersrecht­advocaat Simon Bekaert. Hij pleit voor een apart verkeersfonds, maar justitieminister Koen Geens (CD&V) wil daar niet van weten.

Al 32 jaar moet iedereen die veroordeeld wordt tot het betalen van een boete voor een zware verkeersovertreding, een drugsdelict of zelfs een milieumisdrijf, een bijdrage doen aan het Slachtofferfonds. Vorig jaar leverde dat 40,8 miljoen euro op. "Een groot deel daarvan is natuurlijk afkomstig van de vele verkeers­overtreders", zegt advocaat Bekaert. "Maar van die bijdragen vloeit niéts naar verkeersslacht­offers. In 1985 is bizar genoeg bepaald dat enkel wie geconfronteerd wordt met geweld of terreur, een ­beroep kan doen op het Slachtofferfonds. Terwijl er ­minstens evenveel verkeersslachtoffers zijn die, na tussenkomst van de verzekeringen, nog heel wat extra kosten hebben."



"Een mooi signaal"

De Brugse politierechter Peter Vandamme, die een overtreder begin deze week voorstelde om geld te ­geven aan een vzw die zich inzet voor verkeersslachtoffers, heeft dan ook "een mooi signaal" gegeven, meent Bekaert. "Maar waarom maakt Justitie daar niets structureels van, namelijk: een apart fonds waarin alle bijdragen van verkeersovertreders terecht­komen?" De FOD Justitie bevestigt dat slachtoffers van verkeersgerelateerde veroordelingen slechts in drie ­gevallen geld van het Slachtofferfonds kunnen krijgen: "Als er sprake is van fysieke verkeersagressie, als iemand op­zet­te­lijk van de baan gereden wordt of wanneer een voertuig gesaboteerd wordt en er daardoor gewonden ­vallen", zegt woordvoerder Edward Landts­heere.



Het kabinet-Geens heeft geen ­plannen om de werking van het Slachtofferfonds te herbekijken. "Als een aanrijder geen verzekering heeft, kan zijn of haar slachtoffer ­altijd een procedure opstarten bij het Motorwaarborgfonds", klinkt het daar.