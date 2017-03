Europese Commissie wil "ernstig gesprek" met Hongarije over asielbeleid

Door: redactie

Europees commissaris voor Asiel en Migratie Dimitris Avramopoulos gaat in de komende weken naar Hongarije om er een "ernstig gesprek" met de autoriteiten te hebben. Dat heeft de Commissie beslist nadat het Hongaarse parlement er gisteren mee ingestemd heeft asielzoekers opnieuw systematisch op te sluiten tot hun asielprocedure definitief afgerond is.

De maatregel werd in 2013 nog afgevoerd onder druk van de Europese Unie en het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR), maar werd dinsdag opnieuw ingevoerd. De maatregel geldt niet enkel voor de nieuwe migranten die het land binnenkomen. Ook de asielzoekers die nu al in Hongarije verblijven - in februari waren dat er 586 - zullen in containers aan de grens worden opgesloten. Volgens de rechtse premier Viktor Orban drong de maatregel zich op na een reeks terreuraanslagen in Europa.



De Europese Commissie onderzocht gisteren tijdens haar wekelijkse college "de juridische situatie in Hongarije", zegt een woordvoerder. Er werd beslist dat commissaris Avramopoulos naar Hongarije afreist om er poolshoogte te nemen. Hij wil een "ernstig gesprek", die de weg moet voorbereiden voor een meer gedetailleerde juridische analyse.



De Griekse commissaris zou volgende week of de week erna al naar Hongarije gaan.