Burgerforum: "Uitbreiding Brussels Airport niet nodig voor groei luchthaven"

Door: redactie

9/03/17 - 01u00 Bron: Belga

© photo news.

"Brussels Airport heeft de plannen om zijn territorium uit te breiden helemaal niet nodig om te kunnen groeien. Er is hiertoe momenteel immers nog genoeg capaciteit aanwezig op het bestaande luchthavendomein." Dat heeft Henk Cuypers van Burgerforum gisterenavond in Kortenberg gezegd tijdens een door meer dan 300 personen bijgewoonde informatieavond die deze associatie van bewonerscomités uit Steenokkerzeel, Sterrebeek en Kortenberg organiseerde over deze problematiek.

Het 'Strategisch Plan 2040' dat Brussels Airport Company in november vorig jaar lanceerde bevat voorstellen om de piste 25L/07R met circa 800 meter te verlengen in de richting van Erps-Kwerps (Kortenberg). Als alternatief voor dit plan werd de verlenging van de bestaande langsliggende taxibaan tot aan het einde van de piste geponeerd. In deze plannen is voorts ook de oprichting van een nieuw bedrijvenpark voorzien aan de zuidkant van de luchthaven op het grondgebied van Kortenberg die via een nieuwe weg zou verbonden worden met de E40.



Vragen

Na de presentatie van deze plannen door het Burgerforum werden door de aanwezigen vragen gesteld waarin ze hun ongerustheid uitdrukten over mogelijke onteigeningen en de hinder die deze plannen zullen meebrengen. "Als de uitbreiding werkelijkheid wordt zullen dorpen als Erps-Kwerps en Hummelgem een Doel-scenario ondergaan en door de sterk toegenomen lawaaihinder compleet onleefbaar worden", aldus Cuypers. Het Burgerforum wil de nodige 15.000 handtekeningen verzamelen om haar verhaal te brengen in een hoorzitting in de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement. De teller staat momenteel op zo'n 4.000 handtekeningen.



Schrappen nachtvluchten

In de marge van de infoavond reageerde Cuypers ook op de persconferentie maandag van 14 andere bewonersgroepen in Diegem. "We zijn akkoord met hun eis tot schrappen van de nachtvluchten, maar kunnen ons niet vinden in de tweede vraag om het aantal dagvluchten te beperken tot 220.000. Dat betekent in de praktijk een afbouw want momenteel zijn er op jaarbasis op Brussels Airport zo'n 240.000 à 250.000 vliegbewegingen. Volgens ons kan Brussels Airport in het kader van een evenwichtig scenario tussen ecologie, economie en leefbaarheid van de omgeving en binnen zijn huidig terrein gerust nog verder groeien", aldus Cuypers.