Vuye: "Wie kiest voor 5 of 10 jaar communautaire stilstand is geen V-partij"

Door: redactie

9/03/17 - 00u34 Bron: Belga

Veerle Wouters en Hendrik Vuye verlaten het partijkantoor van de N-VA na een stevig gesprek met Bart De Wever in september vorig jaar. © photo news.

"Als je vijf of tien jaar communautaire stilstand wil, ben je geen V-partij." Dat vond Hendrik Vuye gisterenavond tijdens een debat in Wemmel over het 'grendelboek' dat hij samen met Veerle Wouters schreef. Vuye en Wouters stapten uit de N-VA, net uit onvrede over het feit dat de partij te weinig aandacht besteedde aan het communautaire partijprogramma. Een 'V-partij' is dan ook een "partij die de Vlaamse zaak genegen is".