150 Belgen en Nederlanders lopen in stille tocht voor vermoorde Femke Wetzels

Door: redactie

8/03/17 - 23u57 Bron: Belga

Slachtoffers Femke Wetzels. © RV.

Zo'n 150 Belgen en Nederlanders liepen woensdagavond in een stille tocht van de kerk in Lanaken tot aan Grand-Café Chaplin, waar Femke Wetzels werd neergestoken door haar ex-man, René F (63). Burgemeester Marino Keulen riep op om niet toe te geven aan haat.

In de nacht van afgelopen vrijdag op zaterdag zat de 38-jarige Femke Wetzels in de horecazaak Grand-Café Chaplin van haar nieuwe vriend na de breuk met de zestiger. René F. kwam het café ook binnen en stak zijn ex-vrouw met een mes in de borststreek. Het slachtoffer werd met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, maar daar bezweek ze aan haar verwondingen. De verdachte, die de breuk niet kon verwerken en zich vermoedelijk door jaloezie liet leiden, werd zaterdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren. Die besliste hem aan te houden en op te sluiten op verdenking van doodslag.



Lichtpunt

Gisterenavond verenigden familie, vrienden en kennissen zich voor een stille tocht tegen zinloos geweld. Aan Grand-Café Chaplin werden witte ballonnen in de lucht gelaten en bloemen en kaarsen neergezet. Burgemeester Marino Keulen sprak trieste woorden, maar bedankte ook iedereen die meeliep in de tocht. "We moeten deze stille tocht ook als een lichtpunt zien", aldus Keulen. "Omdat zoveel mensen samenkomen tegen haat en zinloos geweld. Femke was een goedlachse vrouw, ze zal door veel mensen gemist worden."