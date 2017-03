Zes mensen gearresteerd in groot onderzoek naar wietteelt

Door: redactie

8/03/17 - 21u41 Bron: Belga

© anp.

Limburg Politieagenten uit Limburg en het parket van Limburg zijn in juli 2016 gestart met een grootschalig onderzoek naar wietteelt in en rond de gemeente As. Dat leidde vandaag tot zes arrestaties bij acht huiszoekingen. Er waren ook twee invallen in Nederlands-Limburg.

Op 24 februari werd een eerste wietplantage ontdekt in de Hoeverkerkweg in Opglabbeek. De politie ontdekte er 750 oogstrijpe plantjes. Stroom en water werden er illegaal afgetapt.



Het onderzoek deinde al snel uit naar andere gemeentes. Vandaag viel de politie binnen op drie adressen in As, twee in Dilsen-Stokkem en in Opglabbeek, Maasmechelen en Lanaken. In As werden drie verdachten gearresteerd, twee mannen van 50 en 54 jaar en een vrouw van 60 jaar. In Maasmechelen werd een 32-jarige man opgepakt, in Lanaken een 47-jarige man en in Opglabbeek een 57-jarige man.



De personen uit As verschenen intussen al voor de onderzoeksrechter in Tongeren. Die besliste de twee mannen aan te houden en op te sluiten, terwijl de vrouw onder voorwaarden werd vrijgelaten. De voorleiding van de andere verdachten volgt later.



Auto's en paarden in beslag

In As, Dilsen-Stokkem en Opglabbeek werd telkens een aanzienlijke plantage aangetroffen. In totaal ging het om zo'n 2.250 planten. Op meerder plaatsen zijn illegale aftakkingen van water en elektriciteit vastgesteld. De politie nam vijf auto's, meer dan 20.000 euro cash geld, twee paarden, computers en gsm's in beslag.



Voor de actie die vandaag plaatsvond, werden een tachtigtal medewerkers ingeschakeld. Politie MidLim kreeg steun van de zones Maasland, Lanaken-Maasmechelen en Noordoost-Limburg, drughondgeleiders, het centraal interventiekorps, het lab van de federale politie en de civiele bescherming.