Het dierenpark Planckendael gaat zijn neushoorns beter beveiligen, na het onwaarschijnlijke verhaal gisteren in een zoo in Frankrijk: daar hebben stropers een witte neushoorn afgemaakt voor zijn hoorn. In Azië betalen ze tienduizenden euro's voor zo'n hoorn, omdat die kanker en impotentie zou genezen.