Lokale politie gebruikt stroomstootwapens in testfase

Door: redactie

8/03/17 - 20u06 Bron: Belga

© epa.

Vijftien politiezones die over een speciale eenheid beschikken zullen gedurende zes maanden het gebruik van stroomstootwapens testen. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon vandaag gezegd in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Na de testfase, waarvoor de precieze modaliteiten nog moeten worden vastgelegd, volgt er een evaluatie.

In totaal hadden 35 zones zich kandidaat gesteld voor het proefproject met tasers. De vijftien zones die de testfase zullen uitvoeren, zijn gekozen omdat ze over een speciale eenheid beschikken. Tijdens die testfase moet er bij elk gebruik van het wapen een rapport worden opgemaakt.



De liberale vakbond VSOA had een stakingsaanzegging ingediend, omdat er geen wettelijke basis zou zijn voor het gebruik van tasers. Minister Jambon spreekt dat tegen. Het kabinet-Jambon had intussen contact met de vakbond en de kwestie zal eind deze week besproken worden in het onderhandelingscomité. De vakbonden kloegen er, volgens de minister, over dat ze niet over het project waren ingelicht.