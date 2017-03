Advocaten: "We verdrinken in het werk"

Door: redactie

8/03/17 - 19u46 Bron: vtmnieuws.be

© belga.

video Advocaten klagen dat ze verdrinken in het werk, nu de meeste moordzaken niet meer voor assisen maar voor de correctionele rechtbank komen. In afwachting van die wet op de correctionalisering waren veel moorddossiers blijven liggen. Nu volgen ze elkaar zo snel op, dat de strafpleiters zich niet meer fatsoenlijk kunnen voorbereiden.

Dat was te horen bij de start van een moordzaak in Dendermonde. Daar startte het proces tegen Prosper VDB, zijn dochter Berlinda VBD en kennissen. Ze worden ervan verdacht de moord op zoon Eddy VDB beraamd te hebben.



Eddy VDB werd op 11 juli 2011 doodgeschoten op de oprit van de woning van zijn vader in Schellebelle. Hij perste zijn vader af.