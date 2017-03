Hof: "Als klant weigert buiten te roken, moet uitbater desnoods politie bellen"

Door: redactie

Brasschaat Het Antwerpse hof van beroep heeft de uitbater van dancings Dixies en Le Sense in Brasschaat veroordeeld tot 6.000 euro boete, waarvan de helft effectief, voor het overtreden van het rookverbod. De vennootschap achter Dixies kreeg een boete van 12.000 euro, waarvan eveneens de helft effectief.

Van eind 2013 tot begin 2015 werden bij verschillende controles in de dancings vastgesteld dat er klanten aan het roken waren. De uitbater voerde aan dat hij rookverbodstekens had aangebracht en dat de wet hem niet verplicht om zelf controle uit te voeren op rokende klanten. Hij had voorgesteld om hierover een vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof, omdat de wet niet duidelijk zou zeggen wat de strafbare verplichtingen van de uitbater precies zijn.



Het hof van beroep oordeelde echter dat de wet op het algemeen rookverbod wel duidelijk is en dat de verplichtingen voor de uitbater alleszins verder gaan dan het aanbrengen van de rookverbodstekens.



Volgens het hof kan van elke uitbater verwacht worden dat hij zijn rokende klanten daarover aanspreekt. Als de klant pertinent weigert te stoppen, kan de uitbater hem vragen om buiten of in de voorziene rookkamer te roken, of desnoods zelfs de politie bellen.



Het hof oordeelde dat de uitbater niet aantoonde dat er een daadwerkelijke controle was op het rookgedrag van zijn klanten maar dat hij ze integendeel gedoogde. Het vonnis van de rechter in eerste aanleg werd dan ook integraal bevestigd.