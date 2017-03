Politie waarschuwt voor dieventruc: vertrouw niet elke agent die aanbelt

Door: redactie

8/03/17 - 18u35 Bron: Besafe.be

© photo_news.

Vertrouw niet zomaar elke agent die aanbelt, zeker als eerder al een controleur van meterstanden of een persoon in nood aan huis is geweest. De politie waarschuwt in een nieuwe campagne dat dieven zich steeds vaker vermommen om vervolgens met je waardevolle spullen aan de haal te gaan.

Elke dag vallen ongeveer 25 Belgische burgers ten prooi aan deze sluwe criminelen, dat meldt de overheidsdienst Algemene Directie Veiligheid en Preventie. De truc is eenvoudig maar slim bedacht. Eerst belt een valse werknemer van een nutsmaatschappij aan die zogezegd de tellers komt controleren. Ook zijn er criminelen die aanbellen en om een glas water of een toiletbezoek vragen. Nadat deze persoon vertrokken is, belt een nepagent aan die tot dezelfde dievenbende behoort. Hij of zij geeft een perfecte omschrijving van zijn voorganger en vertelt dat hij of zij een crimineel was. Samen met de bewoners lopen de agenten in huis om te controleren of er niks weg is.



Ondertussen stelen de nepagenten ongemerkt de portefeuilles of juwelen van de bewoners. De criminelen weten hun slachtoffers goed uit te kiezen, zo geven ze de voorkeur aan oudere mensen. Of de agenten zeggen ze dat ze het geld nodig hebben om te controleren op vingerafdrukken, maar dat ze het nadien zullen terugbrengen. Maar tegen dan zijn de dieven uiteraard al met de noorderzon verdwenen. Lees ook Kindercarnaval bijna in het water: dieven stelen fikse som geld en discobar

