Boeken toe voor eerste telg Burgerij : "Onze benjamin is weg"

© rv.

De Burgerij op het Tramplein in Berchem (Antwerpen) heeft zondag definitief de deuren gesloten. "Onze benjamin is weg", zucht mede-eigenaar en ex-sportjournalist Robin Janssens. "Best emotioneel, maar het was een noodzaak. Het moest gewoon." Het restaurant was het allereerste in de provincie dat vers gemaakte premium hamburgers aan de Antwerpenaar bracht. Het begin van de miniketen 'Burgerij'.

Mede-eigenaar Robin Janssens. © Laenen.

Eind 2009 opende De Burgerij in Berchem om er dus de betere gourmethamburger te serveren, mét verse ingrediënten en dito frietjes. Het broodje veranderde in de loop der jaren, net als het slaatje en de aanvankelijk dik gesneden frieten, maar De Burgerij bleef verder trouw aan het concept.



Er volgde al snel een tweede zaak in Schoten en later nog een op het Eilandje in Antwerpen, en nog later een zaak op de Leopoldplaats. Die drie hamburgerrestaurants blijven gewoon voortbestaan.



Maar het origineel, waar alles mee begon, dus niet. "Het was ons kleinste restaurant, met 'maar' 49 plaatsen", zegt Janssens. "We hadden financiële ademruimte nodig en er was een geschikte kandidaat die het handelsfonds wou overnemen. We mochten dus echt niet twijfelen." Het gebouw blijft in handen van de Burgerij-eigenaars, Björn Meeuwsse en Robin Janssens.



In Nederland opent binnenkort overigens een nieuw filiaal in Eindhoven. Dan staat ook bij onze noorderburen de teller op drie, want er is al een Burgerij in Amsterdam en ook een in Rotterdam. Cateraar Number One is van dat Nederlandse trio voor de helft mede-eigenaar.