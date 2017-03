Kortsluiting oorzaak stroomstoring Mechelen

Door: redactie

8/03/17 - 20u26

Het crisiscentrum coördineert de hulpverlening. Burgemeester Bart Somers zette deze foto op zijn facebookpagina. © Facebook Bart Somers.

De stroompanne die woensdagavond vanaf 16.50 uur grote delen van de stad Mechelen en de gemeentes Bonheiden en Sint-Katelijne-Waver getroffen heeft, is volledig achter de rug. Volgens distributienetbeheerder Eandis hebben de laatste wijken sinds 19 uur opnieuw elektriciteit.

Bij veel mensen weigerde de digibox tijdelijk dienst. © Marc Aerts.

Er waren nadien wel nog problemen met onder meer de openbare verlichting, maar Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld) laat via Twitter weten dat ook dat euvel intussen verholpen is. De oorzaak van de panne was volgens Eandis een kortsluiting aan een middenspanningskabel.



De kortsluiting zorgde blijkbaar voor een storing die doorwerkte tot in een transformatorenstation - waar hoogspanning word omgezet in middenspanning. "De kabel in kwestie is uitgeschakeld", zegt Jean-Pierre Blomme van Eandis. "De precieze locatie van de kortsluiting moeten we wel nog achterhalen en vervolgens zullen we moeten graven om de schade te herstellen. We hebben herschakelingen uitgevoerd om ook iedereen die door de kabel bevoorraad werd opnieuw van stroom te voorzien."



Rampenplan opgeheven

Somers stelt dat het gemeentelijk rampenplan nu kan opgeheven worden. De brandweer moest een tiental mensen bevrijden uit geblokkeerde liften, aldus nog de burgemeester, en de politie trommelde vijftig medewerkers op om op kruispunten met uitgevallen verkeerslichten het verkeer te regelen.. De Mechelse politie kreeg hulp vanuit naburige zones. Ziekenhuizen bleven draaien op noodgeneratoren.



In een twitervideo dankt de Mechelse burgemeester de hulpdiensten en alle Mechelaars voor hun inzet. Hij roept ook op om zeker te controleren of hulpbehoevende buren het goed stellen.