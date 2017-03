Grote stroompanne treft regio Mechelen: "Oplossing is in zicht"

Door: redactie

8/03/17 - 17u27

De Mechelse Grote Markt. (archieffoto) © Photo News.

Mechelen en omstreken zitten zonder stroom door een ernstige panne van een hoogspanningsstation. Het probleem kan minstens nog een uur duren, zegt burgemeester Bart Somers (Open Vld). "Het ging om een foutmelding waarbij een technicus ter plaatse moet gaan. Dat verklaart waarom de panne langer duurt", aldus Elia-woordvoerster Kathleen Iwens. Ondertussen is de toevoer van hoogspanning in het transformatorenstation hersteld. Volgens Elia is er "een oplossing in zicht" en zal de ene na de andere buurt nu opnieuw stroom krijgen.

We roepen alle hulpdiensten en burgers op: als u over stroompanne in Mechelen tweet gebruik #stroompanneM. Dank — Bart Somers (@BartSomers)

De politiezone Mechelen-Willebroek roept intussen op om hen niet te contacteren in verband met de stroomonderbreking. Het noodnummer moet vrijgehouden worden voor dringende oproepen. De Mechelse politie krijgt hulp vanuit naburige zones.



Verkeerslichten zijn uitgevallen, de politie probeert op de drukke verkeersaders het avondverkeer in goede banen te leiden. De brandweer rukt uit voor mensen die vastzitten in geblokkeerde liften. Ziekenhuizen draaien op noodgeneratoren. Burgemeester Somers riep op om in tweets rond de stroompanne de hashtag #StroompanneM te gebruiken. Hij laat via Twitter ook weten dat het gemeentelijk rampenplan wordt opgestart.



Om 18.10 uur liet Somers via Twitter weten dat enkele delen van de stad alvast opnieuw stroom hebben.